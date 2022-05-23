В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
22 минуты назад

Захарова назвала заявления Санду о Великой Отечественной войне тревожным сигналом

ТАССиещё 1

По словам официального представителя МИД РФ, они свидетельствуют об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией

Захарову встревожили заявления президента Молдавии о войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Занятая президентом Молдавии Майей Санду позиция в отношении Великой Отечественной войны является тревожным сигналом, свидетельствующим об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Видео дня

Раскрыто содержимое записки Путина ветерану

Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".

"Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна, - констатировала Захарова. - Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, торжественные мероприятия, которые прошли в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. "По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тыс. человек, - отметила она. - Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты - символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР".

"Занятая президентом Молдавии позиция - весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", - резюмировала Захарова.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители