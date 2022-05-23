Захарову встревожили заявления президента Молдавии о войне

По словам официального представителя МИД РФ, они свидетельствуют об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией

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Занятая президентом Молдавии Майей Санду позиция в отношении Великой Отечественной войны является тревожным сигналом, свидетельствующим об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".

"Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна, - констатировала Захарова. - Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, торжественные мероприятия, которые прошли в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. "По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тыс. человек, - отметила она. - Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты - символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР".