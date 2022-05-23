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7 минут назад

Небензя заявил, что Запад создает на Украине киберармию, которая будет угрожать всему миру

ТАСС

Запад накачивает Украину кибероружием и создает армию хакеров, которая станет угрозой для самих западных стран. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросам мира и безопасности.

Небензя обвинил Запад в создании на Украине киберармии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наряду с накачкой Западом Украины обычными вооружениями, параллельно идет бесконтрольная раздача кибероружия и методик его применения. Практические навыки получает огромное количество людей, - сказал он. - По заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского, в его киберармии числится более 300 тыс. "бойцов".

Как указал Небензя, в результате создается "неуправляемая киберармия", которая, "отработав навыки на Украине, атакуя Россию, на этом не остановится".

"Мобилизованные вами хакеры расползутся по всему миру, создавая в том числе угрозу для граждан западных стран", - предупредил российский дипломат.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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