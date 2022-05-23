Небензя обвинил Запад в создании на Украине киберармии

Запад накачивает Украину кибероружием и создает армию хакеров, которая станет угрозой для самих западных стран. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросам мира и безопасности.