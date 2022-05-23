Путин поручил передать Росатому управление СМП

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, такой план нужен для "обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути".
Также Путин поручил подготовить к 15 июля законопроект о передаче Росатому централизованных полномочий по управлению Северным морским путем.
Президент России также поручил правительству к марту 2023 года разработать и внести в Госдуму законопроект о едином операторе северного завоза.
"Разработать и внести в Государственную думу <…> проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого координатора такого завоза", - следует из списка поручений.
Кроме того глава государства поручил правительству представить предложения о субсидировании кредитов, привлекаемых для осуществления северного завоза.
"Правительству РФ представить предложения по вопросам, касающимся субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров)", - следует из списка поручений.