Небензя: Западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ

Западным СМИ пришлось признать, что многие жители украинской Бучи погибли от украинских артиллерийских снарядов. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

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Его слова приводит «РИА Новости».

«Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», — сказал Небензя.

Однако, по его словам, «под давлением фактов западным СМИ пришлось признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждали в Украине, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, использовавшегося ВСУ при бомбежке этого города».