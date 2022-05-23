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39 минут назад

Чижов напомнил Финляндии о двух проблемных территориях

Вероника Полынина

Вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос статуса двух территорий, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Россия напомнила Финляндии о двух проблемных территориях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая из них – Аландские острова, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус, отметил Чижов. Вторая – Сайменский канал, который связывает внутренние финские озера с Финским заливом Балтийского моря.

«То есть он выходит из центральной Финляндии примерно к Выборгу», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА «Новости».

Он пояснил, что фактически Россия сдала в аренду Финляндии небольшую полосу земли вдоль канала, уход за каналом также осуществляется финской стороной.

Президента Финляндии удивила реакция Путина на вступление страны в НАТО

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал стремление Финляндии и Швеции войти в НАТО «очень тревожной тенденцией», свидетельствующей о «превращении Арктического региона в интернациональный театр военных действий». По словам дипломата, Россию это «не может не беспокоить».

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Политика,Николай Корчунов,Йенс Столтенберг,Владимир Чижов,Владимир Путин,МИД России,НАТО,ЕС,
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