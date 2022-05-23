Россия напомнила Финляндии о двух проблемных территориях

Вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос статуса двух территорий, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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Первая из них – Аландские острова, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус, отметил Чижов. Вторая – Сайменский канал, который связывает внутренние финские озера с Финским заливом Балтийского моря.

«То есть он выходит из центральной Финляндии примерно к Выборгу», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА «Новости».

Он пояснил, что фактически Россия сдала в аренду Финляндии небольшую полосу земли вдоль канала, уход за каналом также осуществляется финской стороной.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал стремление Финляндии и Швеции войти в НАТО «очень тревожной тенденцией», свидетельствующей о «превращении Арктического региона в интернациональный театр военных действий». По словам дипломата, Россию это «не может не беспокоить».