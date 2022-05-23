ГД рассмотрит досрочное прекращение полномочий Рашкина

Госдума на пленарном заседании в среду может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, приговоренного судом к трем годам условно за охоту на лося без соответствующего разрешения. Об этом журналистам сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

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"Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду. <…> Мы не вправе обсуждать решение суда, это прерогатива иной власти, судебной. Мы лишь вынуждены это решение суда сопроводить постановлением и вынести на палату на рассмотрение, о досрочном прекращении полномочий коллеги Рашкина", - отметил Аршба.

Саратовский областной суд в понедельник оставил без изменения приговор Калининского районного суда депутату Рашкину по делу о незаконной охоте. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Ранее Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ к трем годам лишения свободы условно. Рашкину также запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.

В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил депутату обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.