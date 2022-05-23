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24 минуты назад

Путин и Зеленский попали в список 100 самых влиятельных людей Time

Газета.Ruиещё 2

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей, в который были включены президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Путин и Зеленский попали в список 100 самых влиятельных людей Time
Фото: РИА «Новости»/ReutersРИА «Новости»/Reuters

Президент США Джо Байден в материале о Зеленском указал, что «при поддержке США, союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал всему миру, что Украина продержится долго, а ее народ в конечном итоге осуществит демократическое будущее, которого он так долго желал».

Стал известен «Человек года» по версии Time

Из россиян в список также попал главный редактор «Новой Газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Среди личностей, представленных в списке самых влиятельных людей по версии Time, — американский лидер Джо Байден, статью о котором написал Билл Клинтон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, актрисы Сара Джессика Паркер, Аманда Сейфрид, Мила Кунис, актер Чаннинг Татум, телеведущая Опра Уинфри, певица Адель и другие.

Автором комментария к портрету Путина является блогер Алексей Навальный.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и за неуважение к суду, проявленное в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей речи на открытии просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» заявил, что ложь, с которой сталкивается Россия, носит беспрецедентный характер.

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