Путин и Зеленский попали в список 100 самых влиятельных людей Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей, в который были включены президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Фото: РИА «Новости»/Reuters РИА «Новости»/Reuters

Президент США Джо Байден в материале о Зеленском указал, что «при поддержке США, союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал всему миру, что Украина продержится долго, а ее народ в конечном итоге осуществит демократическое будущее, которого он так долго желал».

Из россиян в список также попал главный редактор «Новой Газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Автором комментария к портрету Путина является блогер Алексей Навальный.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и за неуважение к суду, проявленное в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.