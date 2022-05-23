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1 час назад

Аксенов заявил, что дело осужденного в Киеве российского военнослужащего сфабриковано

ТАСС

Дело осужденного на Украине российского военнослужащего сфабриковано, о чем говорит скорость проведения расследования и судебного процесса, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов прокомментировал дело осужденного на Украине российского военного
Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в понедельник стало известно, что суд в Киеве приговорил военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Это первый с начала спецоперации российский военный, приговоренный украинским судом. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утверждала, что Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области. Она заявляла, что в стране против российских военнослужащих возбуждено около 13 тыс. дел, 49 военнослужащим предъявлено обвинение.

"Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя новости о суде над Шишимариным.

В то же время он призвал как можно быстрее провести суды над украинскими пленными, которые сейчас находятся в Донецкой и Луганской народных республиках. По его мнению, это единственный "надежный способ защитить наших военнослужащих, попавших в плен, и исключить их длительное пребывание в украинских тюрьмах".

"Доказательств их [украинцев] вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими", - добавил Аксенов.

Он отметил, что после вынесения приговоров увеличится и "обменный фонд", необходимый, чтобы вернуть в Россию попавших в украинский плен военнослужащих.

"[В "обменный фонд"], конечно, не должны входить самые одиозные персонажи. И конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится", - уверен Аксенов.

Политика,Вадим Шишимарин,Ирина Венедиктова,Сергей Аксенов,
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