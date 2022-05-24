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41 минуту назад

В Госдуму внесли постановление о лишении депутатских полномочий коммуниста Рашкина

Газета.Ruиещё 11

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина был зарегистрирован и направлен спикеру нижней палаты парламента и в Совет Госдумы. Соответствующая информация обнародована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В Госдуму внесли постановление о лишении депутатских полномочий коммуниста Рашкина
Фото: ТАССТАСС

Проект документа был внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по мандатным вопросам. В нем предлагается остановить полномочия Рашкина 23 мая "в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда" в его отношении.

Сам Рашкин ранее в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что несмотря на предстоящее лишение его мандата в Госдуме, он останется членом КПРФ и продолжит заниматься политической деятельностью.

23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте, после чего приговор Калининского районного суда по делу Рашкина вступил в законную силу. Депутат был осужден на три года условно за убийство лося, совершенное во время незаконной охоты в Саратовской области в октябре прошлого года.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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