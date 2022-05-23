Захарова обвинила Зеленского в легализации захвата Украины

Президент Владимир Зеленский хочет предоставить особый статус гражданам Польши, «разрешая им все» и легализуя захват Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в Киеве президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. При этом представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Зеленский намерен внести в парламент законопроекта, который установит особый правовой статус для польских граждан.

По словам Марии Захаровой, такое «действительно редко бывает в истории».

«Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им все. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса», - заявила официальный представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что такие действия нельзя назвать иначе, чем «казус суверенитета».

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает (…), творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны», - констатировала она.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.