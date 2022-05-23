Президент России Владимир Путин шуткой ответил на утверждения о том, что он лично виноват в экономических проблемах Запада. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с ним обязательно поговорим», - заметил Владимир Путин, комментируя утверждение, что в экономических проблемах Запада «виноват президент России».

Такое заявление российский лидер сделал после встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом, по словам Владимира Путина, несмотря на все усилия Запада, российская экономика выдержала, пишет РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», - пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов. На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России.