Мишустин объяснил отказ от проведения «Экспо-2030»

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил отказ Москвы от проведения «Экспо-2030». По его словам, выставочное движение «стало очередной жертвой» антироссийской политизированной линии. Об этом пишет ТАСС.

Мишустин направил главе Международного бюро выставок письмо о решении отозвать кандидатуру Москвы на проведение «Экспо-2030». В нем говорится, что современных реалиях не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения выставки.

«РФ надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества», - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.