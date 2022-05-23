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1 час назад

Мишустин объяснил отказ от проведения «Экспо-2030»

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил отказ Москвы от проведения «Экспо-2030». По его словам, выставочное движение «стало очередной жертвой» антироссийской политизированной линии. Об этом пишет ТАСС.

Мишустин направил главе Международного бюро выставок письмо о решении отозвать кандидатуру Москвы на проведение «Экспо-2030». В нем говорится, что современных реалиях не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения выставки.

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«РФ надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества», - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.

Ранее стало известно, что российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки «Экспо-2030». В МИД РФ пояснили, это принципиальное решение связано с тем, что в существующих условиях заявка Москвы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.

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