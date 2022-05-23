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1 час назад

Путин пообещал Лукашенко "серьезно поговорить с Путиным"

Газета.Ruиещё 7

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на озвученные на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявления Запада о том, что в экономических проблемах там «виноват Путин». Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообещал Лукашенко "серьезно поговорить с Путиным"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, там, на Западе, якобы «во всем виноват Путин».

«Я с ним серьезно поговорю», — ответил смеясь Путин в ходе переговоров.

Днем 23 мая переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи. До этого лидеры России и Белоруссии договорились провести переговоры после саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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