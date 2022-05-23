Слуцкий: "точка невозврата" спецоперации России пройдена

Председатель комитета Государственной думы по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «точка невозврата» специальной военной операции России на Украине пройдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «блицкрига» не получилась, поскольку для России жизнь человека — на первом месте.
«Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — сказал депутат во время встречи фракции с ветеранами боевых действий.
Он отметил, что нужно не забывать о тех людях, которые защищают свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию».
Ранее Слуцкий заявил, что судьбу попавших в плен членов батальона «Азов» будет решать трибунал и никакого их обмена быть не может.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.