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2 часа назад

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что "точка невозврата" спецоперации России пройдена

Газета.Ruиещё 2

Председатель комитета Государственной думы по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «точка невозврата» специальной военной операции России на Украине пройдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слуцкий: "точка невозврата" спецоперации России пройдена
Фото: ТАССТАСС

По его словам, «блицкрига» не получилась, поскольку для России жизнь человека — на первом месте.

«Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — сказал депутат во время встречи фракции с ветеранами боевых действий.

Он отметил, что нужно не забывать о тех людях, которые защищают свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию».

Ранее Слуцкий заявил, что судьбу попавших в плен членов батальона «Азов» будет решать трибунал и никакого их обмена быть не может.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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