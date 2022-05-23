Слуцкий: "точка невозврата" спецоперации России пройдена

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По его словам, «блицкрига» не получилась, поскольку для России жизнь человека — на первом месте.

«Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — сказал депутат во время встречи фракции с ветеранами боевых действий.

Он отметил, что нужно не забывать о тех людях, которые защищают свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию».

Ранее Слуцкий заявил, что судьбу попавших в плен членов батальона «Азов» будет решать трибунал и никакого их обмена быть не может.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.