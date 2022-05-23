Песков назвал виновника возможного мирового голода

Источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ и сами санкции, которые действуют», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что в РФ согласны с опасениями ООН о формировании глобального продовольственного кризиса.
Напомним, что ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что кризис на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.
На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.