Песков назвал виновника возможного мирового голода

«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ и сами санкции, которые действуют», — заявил представитель Кремля.