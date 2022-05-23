Госдума 7 июня рассмотрит проект о создании движения детей и молодежи

Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании палаты 7 июня в первом чтении законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена". Об этом в понедельник сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев .

"Совет Госдумы только что поддержал рассмотрение в первом чтении законопроекта о российском движении детей и молодежи "Большая перемена" 7 июня", - написал Метелев в своем Telegram-канале.

В прошлый четверг в Госдуму был внесен законопроект о создании нового общественного движения для детей от шести лет. Согласно пояснительной записке, опубликованной в думской электронной базе данных, его целями станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.