В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
31 минуту назад

Дума 7 июня рассмотрит в I чтении законопроект о движении "Большая перемена"

ТАССиещё 4

Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании палаты 7 июня в первом чтении законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена". Об этом в понедельник сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Госдума 7 июня рассмотрит проект о создании движения детей и молодежи
Фото: 

"Совет Госдумы только что поддержал рассмотрение в первом чтении законопроекта о российском движении детей и молодежи "Большая перемена" 7 июня", - написал Метелев в своем Telegram-канале.

В прошлый четверг в Госдуму был внесен законопроект о создании нового общественного движения для детей от шести лет. Согласно пояснительной записке, опубликованной в думской электронной базе данных, его целями станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Кроме того, движение сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предполагается, что наблюдательный совет движения возглавит президент РФ Владимир Путин, он же будет утверждать его состав.

Политика,Артем Метелев,Владимир Путин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители