В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Кремль назвал источник проблемы мирового голода

Lenta.ru

Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а те, кто ввел против нее санкции и сами эти меры. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 23 мая, приводит ТАСС.

Кремль назвал источник проблемы мирового голода
Фото:  пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев сообщал, что Запад готовит для России продовольственную «ловушку», суть которой заключается в обвинении Москвы в провоцировании глобального голода.

По данным Der Spiegel, прекращение экспорта зерновых культур из России и Украины из-за введенных странами Запада санкций может вызвать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока. В частности, с проблемой могут столкнуться жители Ливана, Египта, Йемена и Ливии. Уже сейчас цены на пшеницу в этих странах выросли на 40 процентов.

Политика,Константин Косачев,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители