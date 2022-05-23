Кремль назвал источник проблемы мирового голода

Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а те, кто ввел против нее санкции и сами эти меры. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 23 мая, приводит ТАСС.

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев сообщал, что Запад готовит для России продовольственную «ловушку», суть которой заключается в обвинении Москвы в провоцировании глобального голода.