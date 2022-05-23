Вряд ли можно говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с "Азовстали" националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идет о военных и членах националистических формирований", - сказал представитель Кремля в понедельник в беседе с журналистами, комментируя вопрос о возможности такого обмена.
"Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - подчеркнул Песков.
Процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде, сообщил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что вопросами обмена занимается Минобороны. "В целом обменный процесс постоянно идет в том или ином виде", - сказал представитель Кремля.