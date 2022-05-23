"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идет о военных и членах националистических формирований", - сказал представитель Кремля в понедельник в беседе с журналистами, комментируя вопрос о возможности такого обмена.