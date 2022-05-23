В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
52 минуты назад

Песков: вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с "Азовстали"

ТАССиещё 4

Вряд ли можно говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с "Азовстали" националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идет о военных и членах националистических формирований", - сказал представитель Кремля в понедельник в беседе с журналистами, комментируя вопрос о возможности такого обмена.

"Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - подчеркнул Песков.

Процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде, сообщил пресс-секретарь президента.

СМИ: Медведчук дал показания против Порошенко

Он уточнил, что вопросами обмена занимается Минобороны. "В целом обменный процесс постоянно идет в том или ином виде", - сказал представитель Кремля.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители