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14 минут назад

МИД России допустил обсуждение с Киевом обмена пленных с «Азовстали»

Lenta.ru

Возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не исключается. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

МИД РФ допустил обсуждение с Киевом обмена пленных с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — уточнил Руденко и добавил, что этот вопрос находится не в его компетенции.

Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» 20 мая. В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Политика,Андрей Руденко,Минобороны России,МИД России,
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