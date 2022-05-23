Сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество

Сын политика Владимира Жириновского и экс-вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, по предварительным данным, полностью сменил имя, фамилию и отчество. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации издания, теперь сына умершего в апреле политического деятеля зовут Давид.
Смена личных данных Лебедева якобы произошла летом 2021 года. В этот же период он принял решение уйти из политики и партии ЛДПР.
Документы, которые подтверждают получение бывшим парламентарием нового паспорта, находятся у Baza.
Официальной информации о смене фамилии, имени и отчества Лебедевым сейчас нет. Утверждается, что послужить причиной для подобных изменений могли санкции против сына Жириновского, введенные в 2014 году.
Ранее старший сын Жириновского опубликовал прощальный пост об отце. Он написал на русском и английском языках: «Покойся с миром, папа!» и прикрепил к записи несколько фотографий.