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1 час назад

Baza: сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество

Газета.Ruиещё 5

Сын политика Владимира Жириновского и экс-вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, по предварительным данным, полностью сменил имя, фамилию и отчество. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации издания, теперь сына умершего в апреле политического деятеля зовут Давид.

Смена личных данных Лебедева якобы произошла летом 2021 года. В этот же период он принял решение уйти из политики и партии ЛДПР.

Документы, которые подтверждают получение бывшим парламентарием нового паспорта, находятся у Baza.

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским

Официальной информации о смене фамилии, имени и отчества Лебедевым сейчас нет. Утверждается, что послужить причиной для подобных изменений могли санкции против сына Жириновского, введенные в 2014 году.

Ранее старший сын Жириновского опубликовал прощальный пост об отце. Он написал на русском и английском языках: «Покойся с миром, папа!» и прикрепил к записи несколько фотографий.

Политика,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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