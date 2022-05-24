В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
21 минуту назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных граждан

Агентство «Москва»иещё 6

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Данное решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Госдума приняла новый закон о защите персональных данных граждан РФ
Фото: 

Законопроектом предлагается ввести обязанность операторов незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Видео дня

«Предложенные депутатами и сенаторами поправки призваны усилить защиту персональных данных граждан. Это касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также данных, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, документом предусматривается сократить втрое (с 30 до 10 дней) сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по проблемам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.

Также законопроектом предлагается установить прямой запрет на отказ гражданам в оказании услуг, если они не готовы предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), даже в случае их необходимости.

Согласно тексту законопроекта, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица - субъекта таких данных. Также документ подразумевает совершенствование порядка трансграничной передачи персональных данных.

«Законопроект долгожданный. Он позволит защитить персональные данные людей. Наконец-то людей оградят от передачи их данных каким-то иностранным организациям», - прокомментировал законопроект депутат Государственной думы от «Единой России» Джамаладин Гасанов.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных граждан. Ко второму чтению законопроекта могут быть внесены поправки, которыми могут быть изменены сроки по информированию уполномоченных органов об инцидентах с данными россиян.

Политика,Общество,Законопроекты,Джамаладин Гасанов,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители