Госдума приняла новый закон о защите персональных данных граждан РФ

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Данное решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

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Законопроектом предлагается ввести обязанность операторов незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

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«Предложенные депутатами и сенаторами поправки призваны усилить защиту персональных данных граждан. Это касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также данных, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, документом предусматривается сократить втрое (с 30 до 10 дней) сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по проблемам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.

Также законопроектом предлагается установить прямой запрет на отказ гражданам в оказании услуг, если они не готовы предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), даже в случае их необходимости.

Согласно тексту законопроекта, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица - субъекта таких данных. Также документ подразумевает совершенствование порядка трансграничной передачи персональных данных.

«Законопроект долгожданный. Он позволит защитить персональные данные людей. Наконец-то людей оградят от передачи их данных каким-то иностранным организациям», - прокомментировал законопроект депутат Государственной думы от «Единой России» Джамаладин Гасанов.