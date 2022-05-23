США и Япония назвали действия РФ вызовом мировому порядку

Правительства США и Японии считают, что действия властей РФ на территории Украины являются самым серьезным вызовом мировому порядку в настоящее время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Белым домом по итогам состоявшихся в Токио переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.

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"Президент Байден и премьер Кисида разделили мнение, что самым серьезным текущим вызовом мировому порядку является жестокая, неспровоцированная и неоправданная агрессия России против Украины. Лидеры осудили действия РФ и призвали привлечь Россию к ответственности за ее злодеяния", - подчеркивается в заявлении.

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Лидеры двух стран обратились к властям Китая с призывом осудить действия России на территории Украины, отмечается в нем.

"Премьер Кисида и президент Байден призвали Китай присоединиться к международному сообществу и однозначно осудить действия РФ на Украине", - говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Вопрос Тайваня

Позиции властей США и Японию по вопросу Тайваня остаются неизменными, говорится в заявлении.

"Премьер Кисида и президент Байден заявили, что их основные позиции по Тайваню остаются неизменными, а также подчеркнули, что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются незаменимой составляющей безопасности и благополучия международного сообщества", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в понедельник Байден, отвечая на вопрос журналиста в ходе совместной пресс-конференции с Кисидой, заявил о готовности США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

"Да, это обязательство, которое мы взяли на себя", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

Позднее представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, пояснил слова президента Байдена агентству Reuters, подчеркнув, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной.

"Как сказал президент, наша политика не поменялась. Он (Байден - прим. ТАСС) повторил, что мы [привержены] политике "одного Китая" и повторил нашу приверженность миру и стабильности в зоне Тайваньского пролива. Он также повторил нашу приверженность предоставлять Тайваню военные возможности для обороны в рамках Закона об отношениях с Тайванем", - привело агентство слова представителя Белого дома.

МИД КНР в свою очередь в ответ на заявление Байдена выразил США решительный протест.

"Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Сотрудничество РФ и КНР

Правительства США и Японии продолжат внимательно следить за сотрудничеством в военной сфере между РФ и Китаем, говорится в заявлении.

"Лидеры выразили озабоченность усиливающейся активностью Вооруженных сил РФ вокруг Японии, а также обязались и дальше следить за сотрудничеством в военной сфере между Россией и Китаем", - говорится в заявлении.

Ранее японская сторона неоднократно высказывала озабоченность в связи с действиями РФ и Китая у своих границ. В частности, МИД Японии выражал серьезную обеспокоенность в связи с прошедшим в ноябре прошлого года совместным патрулированием самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. В Японии неоднократно подчеркивали, что внимательно следят за военной активностью РФ и Китая у своих границ, а также за сотрудничеством РФ и КНР в военной сфере.

Программа КНДР

Лидеры США и Японии осудили развитие ракетно-ядерной программы КНДР и недавние запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет, говорится в заявлении.

"Лидеры осудили развитие ракетно-ядерной программы КНДР, включая недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет. Они подтвердили приверженность процессу полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и призвали Пхеньян следовать своим обязательствам в их рамках", - сообщается в заявлении.

С начала года Пхеньян осуществил уже свыше 10 ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты и запуски баллистических ракет подводных лодок. Япония и США последовательно выступают за полную денуклеаризацию КНДР, называя ракетно-ядерную активность Пхеньяна угрозой миру и стабильности всего международного сообщества.

Ядерный потенциал Китая

Лидеры США и Японии отметили увеличение ядерного потенциала Китая и призвали его власти к участию в ядерном разоружении, отмечается в заявлении.

"Отметив увеличение ядерного потенциала КНР, лидеры призвали власти Китая внести свой вклад в договоренности о снижении ядерных рисков, повышении открытости и продвижении ядерного разоружения", - подчеркивается в нем.