Мединский: Украина не сдержала обещание наказать убийц российских пленных

Украинские переговорщики заверяли, что найдут и накажут виновных в убийствах пленных российских военных, но этого не случилось. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский, передает РИА «Новости».
«Глумливо снимая это на телефон, как они добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как они стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты и не делали... Но прицельно стрелять в коленную чашечку – такого не приходило в голову эсэсовскому офицеру. И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников», — сказал помощник главы государства.
По его словам, представители украинской делегации на переговорах с России «пожимали плечами и говорили: нет-нет-нет, так не воюют, обязательно найдем их и накажем».
«Кого наказали? Кого-то нашли? Огласите, пожалуйста, весь список», — добавил Мединский.
Ранее глава Мониторинговой миссии Организации объединенных наций Матильда Богнер заявила, что ООН получила достоверную информацию о том, что вооруженные силы Украины проводят пытки над российскими военнопленными.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.