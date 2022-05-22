Мединский: Украина не сдержала обещание наказать убийц российских пленных

«Глумливо снимая это на телефон, как они добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как они стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты и не делали... Но прицельно стрелять в коленную чашечку – такого не приходило в голову эсэсовскому офицеру. И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников», — сказал помощник главы государства.