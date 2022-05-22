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38 минут назад

Медведев прокомментировал поведение Байдена кадрами из сериала о Брежневе

Российская Газетаиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президенту Джо Байдену непросто исполнять свои обязанности.

Медведев прокомментировал поведение Байдена кадрами из сериала о Брежневе
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что во время визита американского лидера в Республику Корея репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать Ким Чен Ыну.

"В ответ Байден сказал просто "Hello", а затем, спустя несколько секунд, добавил: "Это всё... Точка". Трудно ему" - написал политик.

Свои слова он сопроводил отрывком из сериала "Брежнев" про генсека ЦК КПСС и отрывками из записей появлений Байдена на публике.

Политика,Джозеф Байден,Чен Ким,Дмитрий Медведев,КПСС,Совет безопасности РФ,
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