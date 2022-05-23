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44 минуты назад

Лавров назвал самый перспективный регион мира

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стране надо ориентироваться на евразийский регион в дальнейшем развитии РФ и ее возможностей, поскольку это самый перспективный регион мира. Его слова приводит ТАСС.

Лавров назвал самый перспективный регион мира
Фото: ReutersReuters

«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств», — сказал министр. Он назвал основными направлениями для развития транспортные, транзитные, а также логистические возможности.

Кроме того, российский министр указал, что экономические связи России с Китаем сейчас будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад «занимает позицию диктатора».

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли. Он объяснил, что существующие логистические цепочки подходят под торговлю зерном или нефтепродуктами.

Политика,Санкции,Максим Решетников,Сергей Лавров,МИД России,
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