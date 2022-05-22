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7 минут назад

Решетников рассказал, что нужно России для разворота к Азии

Елена Прошина

Для успешного разворота внешнеэкономической деятельности России к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Решетников рассказал, что нужно России для разворота к Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, которая проходит в Бангкоке.

«Если мы говорим о развитии торговли, то нам придется решать и вопросы с логистикой», — сказал министр экономразвития РФ.

«Те логистические цепочки, которые сейчас есть, они подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами. А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить», — заявил Решетников.

«Везти через северо-запад нашей страны — крюк получается. Развиваем мы сейчас, например, коридор север — юг с использованием инфраструктуры наших южных соседей. Также есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала наших соседей, как транзитных стран», — отметил Решетников.

«Нам нужны там новые возможности, в том числе увеличение контейнерных перевалов, потому что, чем более технологична будет продукция, которой мы торгуем — ну, там, пищевая продукция — у нее свои требования, рефрижираторные контейнеры, целая инфраструктура, или автомобильные компоненты, которые тоже требуют того, что называется, "тактовой частоты"», — отметил министр.

Глава экономразвития РФ также подчеркнул, что санкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России.

Политика,Максим Решетников,АТЭС,
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