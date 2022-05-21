Захарова заявила, что Оруэлл писал «не про нас, а про них»

«Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. <...> Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить», — заявила представитель МИДа.