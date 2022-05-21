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4 минуты назад

Захарова заявила, что Оруэлл писал «не про нас, а про них»

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Джордж Оруэлл в своем романе «1984» писал не про тоталитаризм в СССР, а про крах либерализма в своей стране, передает E1.ru.

Захарова заявила, что Оруэлл писал «не про нас, а про них»
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

В ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге Марии Захаровой задали вопрос, что отвечать друзьям и родным, которые находятся за границей и считают, что обстановка в России является отражением романа-антиутопии «1984», в то время как россияне чувствуют подъем патриотизма.

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Захарова ответила, что много лет считалось, что Оруэлл в своей книге описал тоталитаризм, однако автор описал конец либерализма.

«Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. <...> Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить», — заявила представитель МИДа.

Ранее певец Григорий Лепс, комментируя попытки Запада отменить русскую культуру, заявил, что это то же самое, если бы в России начали отменять наследие Байрона или Шекспира.

Политика,Джордж Оруэлл,Мария Захарова,Григорий Лепс,МИД России,
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