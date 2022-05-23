В Госдуме выступили за трибунал над боевиками "Азова"

"Это вопросы в части юриспруденции (организация трибунала - прим. ТАСС). Понимаю, что в ДНР и ЛНР даже смертная казнь действует, она не отменена, и, безусловно, они этому могут быть подвергнуты. Если говорить о международном каком-нибудь трибунале, откровенно говоря, в рамках сегодняшних событий, действий со стороны стран Запада, конечно, никоим образом не доверяем объективное проведение расследования и тем более осуждение данных нацистов. Они убивали мирных граждан, убивали военнослужащих наших, народную милицию ДНР и ЛНР, я все-таки сторонник проведения суда на территории РФ", - пояснил Швыткин.