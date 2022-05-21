Российский дипломат ответил на заявление Кулебы о блокаде портов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, утверждавшему о блокировании РФ портов для вывоза продовольствия, что Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия. Так российский дипломат ответил на заявление Кулебы в Twitter.
"Достигнут новый порог лицемерия! Вы знаете лучше других, что Россия не блокирует экспорт продовольствия из украинских портов, - написал в субботу Полянский. - Вы держите [порты] заминированными и используете иностранные суда в качестве живого щита".
"Продолжающийся наземный экспорт продовольствия из вашей страны идет не в Африку, а оплачивает счета за [поставки] оружия", - подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.