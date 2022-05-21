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28 минут назад

Зампостпреда РФ при ООН указал главе МИД Украины, что Киев платит зерном за оружие

ТАССиещё 1

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, утверждавшему о блокировании РФ портов для вывоза продовольствия, что Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия. Так российский дипломат ответил на заявление Кулебы в Twitter.

Российский дипломат ответил на заявление Кулебы о блокаде портов
Фото: © AP Photo/John Minchillo, Pool© AP Photo/John Minchillo, Pool

"Достигнут новый порог лицемерия! Вы знаете лучше других, что Россия не блокирует экспорт продовольствия из украинских портов, - написал в субботу Полянский. - Вы держите [порты] заминированными и используете иностранные суда в качестве живого щита".

"Продолжающийся наземный экспорт продовольствия из вашей страны идет не в Африку, а оплачивает счета за [поставки] оружия", - подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.

Политика,Дмитрий Полянский,ООН,
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