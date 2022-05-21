В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
55 минут назад

Захарова оценила предложение отобрать виллу Зеленского в Крыму

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выступила против конфискации недвижимости президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Ura.ru.

Захарова оценила предложение отобрать виллу Зеленского в Крыму
Фото: Maxim Shemetov / Pool / ReutersMaxim Shemetov / Pool / Reuters

Такую оценку дипломат дала на мероприятии «Битва ораторов» в Екатеринбурге, комментируя вопрос о том, можно ли арестовать недвижимость Зеленского в Крыму в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева. Захарова пояснила, что не видит ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. «Тем более когда это часть информационной кампании», — отметила она.

15 марта Соловьев попал в санкционный список Великобритании. В том же месяце Фингвардия Италии наложила на виллу телеведущего арест после его попадания в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Соловьев объяснил, что приобрел недвижимость за рубежом, так как она дешевле, чем на Рублевке.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Соловьев,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители