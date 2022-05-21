В Госдуме потребовали трибунал для украинских националистов

«Чудовищные злодеяния напоминают нам Волынскую резню, – подчеркнул Слуцкий. – Надо вспомнить опыт Второй мировой войны… Думаю, то что происходило в Мариуполе, то, что сегодня происходит, но в ближайшие дни будет пресечено в Краматорске, станет предметом трибуналов разного уровня, потому что прощать подобные вещи недопустимо в интересах того, чтобы подобные ситуации никогда более не повторялись в человеческой истории».