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27 минут назад

В Госдуме потребовали трибунал для украинских националистов

Свободная пресса

Действия украинских националистов в Мариуполе и Краматорске достойны трибунала.

В Госдуме потребовали трибунал для украинских националистов
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в нижней палате российского парламента Леонид Слуцкий. По его мнению, трибуналы над боевиками «Азова» будут обязательно, так прощения их преступлениям быть не может, передаёт РИА Новости.

«Чудовищные злодеяния напоминают нам Волынскую резню, – подчеркнул Слуцкий. – Надо вспомнить опыт Второй мировой войны… Думаю, то что происходило в Мариуполе, то, что сегодня происходит, но в ближайшие дни будет пресечено в Краматорске, станет предметом трибуналов разного уровня, потому что прощать подобные вещи недопустимо в интересах того, чтобы подобные ситуации никогда более не повторялись в человеческой истории».

Депутат также выразил уверенность, что все территории, которые сейчас занимают украинские националисты, будут освобождены в ближайшее время с минимальными потерями.

«Хотел бы выразить уверенность в том, что территории, до сих пор занятые украинскими националистами, будут в ближайшее время освобождены с наименьшим количеством человеческих жертв», – резюмировал Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» боевиков.

Политика,Владимир Зеленский,ЛДПР,Госдума,
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