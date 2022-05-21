В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме отреагировали на демарш против РФ на саммите АТЭС

Илья Родин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью изданию «Лента.ру», что не следует удивляться поведению делегатов США и других стран, которые вышли из зала во время выступления представителя России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В Госдуме отреагировали на демарш против РФ на саммите АТЭС
Фото: ТАССТАСС

«Если бы на саммите была Великобритания, то она поспешила бы впереди Соединенных Штатов Америки. Япония следует в фарватере. Немного обидно, что эта страна себя так ведет, ведь японцы всегда были по-азиатски мудрее. Но что-то происходит с лидерами стран», - подчеркнул Алексей Чепа.

Он полагает, что как-либо реагировать на такое поведение делегатов крупных стран не следует.

«Что мы можем на это сказать? Посмеяться? Выразить свое какое-то недовольство? Обозвать их? Смысла нет в этом. Американцы себя ведут сегодня так, как им удобно. Им абсолютно плевать на все», - уточнил политик.

Чепа уверен, что американцы «игнорируют все международные правила, международные договоры, поступаются теми принципами, о ценности которых они говорят уже сто лет. Поэтому удивляться чему-то, к сожалению, не приходится. Самое обидное, что очень многие страны следуют за ними».

«Против России развязана настоящая война»

Ранее сообщалось, что представители Австралии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Они поступили так в знак протеста против спецоперации России на Украине.

Политика,Максим Решетников,Алексей Чепа,АТЭС,Комитет госдумы по международным делам,Минэкономразвития,Госдума,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители