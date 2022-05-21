В Госдуме отреагировали на демарш против РФ на саммите АТЭС

«Если бы на саммите была Великобритания, то она поспешила бы впереди Соединенных Штатов Америки. Япония следует в фарватере. Немного обидно, что эта страна себя так ведет, ведь японцы всегда были по-азиатски мудрее. Но что-то происходит с лидерами стран», - подчеркнул Алексей Чепа.