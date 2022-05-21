В Госдуме отреагировали на демарш против РФ на саммите АТЭС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью изданию «Лента.ру», что не следует удивляться поведению делегатов США и других стран, которые вышли из зала во время выступления представителя России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Если бы на саммите была Великобритания, то она поспешила бы впереди Соединенных Штатов Америки. Япония следует в фарватере. Немного обидно, что эта страна себя так ведет, ведь японцы всегда были по-азиатски мудрее. Но что-то происходит с лидерами стран», - подчеркнул Алексей Чепа.
Он полагает, что как-либо реагировать на такое поведение делегатов крупных стран не следует.
«Что мы можем на это сказать? Посмеяться? Выразить свое какое-то недовольство? Обозвать их? Смысла нет в этом. Американцы себя ведут сегодня так, как им удобно. Им абсолютно плевать на все», - уточнил политик.
Чепа уверен, что американцы «игнорируют все международные правила, международные договоры, поступаются теми принципами, о ценности которых они говорят уже сто лет. Поэтому удивляться чему-то, к сожалению, не приходится. Самое обидное, что очень многие страны следуют за ними».
Ранее сообщалось, что представители Австралии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Они поступили так в знак протеста против спецоперации России на Украине.