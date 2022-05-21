Представители пяти стран покинули зал АТЭС в ходе выступления РФ

Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Это подтвердил официальный представитель МИД Таиланда Тани Санграт, передает ТАСС.
«Я могу подтвердить, что это правда», - сказал он.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники информировало, что представители Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Японии покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления российского министра.
Сообщается, что решение было принято в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.
Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась сегодня в Бангкоке. Это первая очная встреча министров торговли АТЭС за три года. В последнее время они не проводились из-за пандемии COVID-19.
В состав АТЭС входят 19 стран. Это 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.