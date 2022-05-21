Представители пяти стран покинули зал АТЭС в ходе выступления РФ

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«Я могу подтвердить, что это правда», - сказал он.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники информировало, что представители Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Японии покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления российского министра.

Сообщается, что решение было принято в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.

Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась сегодня в Бангкоке. Это первая очная встреча министров торговли АТЭС за три года. В последнее время они не проводились из-за пандемии COVID-19.