В России решили изменить валюту выплат по решениям ЕСПЧ

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Россия будет производить выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) только в рублях. Об этом пишет РИА «Новости».
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», - подчеркнул сенатор Андрей Клишас.
Он отметил, что поправки будет подготовлены ко второму чтению документа.
Агентство напомнило, что РФ 15 марта официально вышла из Совета Европы. Ранее Москва была одним из главных плательщиков в бюджет организации. В частности, в 2022 году Россия должна была выплатить взнос в размере 4,2 млрд рублей.
Кроме того, Госдума РФ в среду, 18 мая, приняла на пленарном заседании пакет из двух законопроектов. В них предусматривается , что вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России.