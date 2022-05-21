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59 минут назад

В России решили изменить валюту выплат по решениям ЕСПЧ

Илья Родин

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Россия будет производить выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) только в рублях. Об этом пишет РИА «Новости».

В России решили изменить валюту выплат по решениям ЕСПЧ
Фото: ReutersReuters

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», - подчеркнул сенатор Андрей Клишас.

Он отметил, что поправки будет подготовлены ко второму чтению документа.

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Агентство напомнило, что РФ 15 марта официально вышла из Совета Европы. Ранее Москва была одним из главных плательщиков в бюджет организации. В частности, в 2022 году Россия должна была выплатить взнос в размере 4,2 млрд рублей.

Кроме того, Госдума РФ в среду, 18 мая, приняла на пленарном заседании пакет из двух законопроектов. В них предусматривается , что вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России.

Политика,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,ЕСПЧ,Совет Европы,Совет Федерации,Госдума,
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