Володин назвал десять законопроектов в приоритетной повестке Госдумы

Десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Государственной Думы. В понедельник, 23 мая, они будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения на пленарные заседания. Их назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

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По его словам, речь идет о законопроектах об упрощении параллельного импорта, а также о запрете водителям с судимостью работать в такси.

«Предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением», — подчеркнул спикер Госдумы.

Другой законопроект, отметил Володин, направлен на поддержку предпринимателей. Так, поправки смогут облегчить ответственность для тех, кто в первый раз совершил административное нарушение в данной сфере.

Кроме того, в перечне приоритетных для рассмотрения инициатив парламентарий упомянул о законопроекте о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, а также о прозрачном целевом наборе в вузы.