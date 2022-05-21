Пушков: Запад заигрался в подчинение мира

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса - ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету "проглядели", что глобализация - это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», - написал сенатора в своем Telegram-канале.