Пушков: Запад заигрался в подчинение мира

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, действия западных стран привели к продовольственному и энергетическому кризисам.
«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса - ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету "проглядели", что глобализация - это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», - написал сенатора в своем Telegram-канале.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что "мир, меняясь, раскалывается на „Запад“ и „не Запад“".