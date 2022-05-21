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1 час назад

Пушков: Запад заигрался в подчинение мира

Свободная прессаиещё 1

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, действия западных стран привели к продовольственному и энергетическому кризисам.

Пушков: Запад заигрался в подчинение мира
Фото: ТАССТАСС

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса - ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету "проглядели", что глобализация - это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», - написал сенатора в своем Telegram-канале.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что "мир, меняясь, раскалывается на „Запад“ и „не Запад“".

Политика,Алексей Пушков,Евгений Сатановский,
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