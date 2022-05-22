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19 минут назад

Блинкен охарактеризовал отношения Вашингтона и Москвы строчкой из песни

ТАССиещё 3

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в субботу перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на то, что нынешние власти Соединенных Штатов не планируют налаживать отношения с руководством России.

Блинкен охарактеризовал отношения РФ и США строчкой из песни
Фото: © AP Photo/John Minchillo© AP Photo/John Minchillo

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together ["Мы никогда больше не будем вместе"] президенту [РФ Владимиру] Путину", - пошутил глава Госдепа. "Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко", - продолжил госсекретарь.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Политика,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Госдеп США,
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