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4 минуты назад

В МИД России рассказали, когда возобновится экспорт зерна c Украины

Газета.Ru

Возобновление экспорта зерна из портов Украины произойдет в ближайшее время, если «внешние кукловоды» убедят Киев убрать минные заграждения. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В МИД России рассказали, когда возобновится экспорт зерна c Украины
Фото: Vincent Mundy/ReutersVincent Mundy/Reuters

«Если «внешние кукловоды» смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона, Южного и др. возобновится в кратчайшие сроки», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве сообщили, что Россия «даже в нынешних условиях» продолжает выполнение своих обязательств по коммерческим контрактам и направляет продовольственную помощь «нуждающемуся населению развивающихся стран».

«С 24 февраля с.г. по линии ВПП поставлено более 6 тыс. тонн российского продовольствия в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Йемен, Судан и на Кубу. По двусторонним каналам – в Судан и на Кубу (по 20 тыс. тонн пшеницы)», — уточнили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения, высказанные исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли, в использовании Россией «голода в качестве оружия». Она подчеркнула, что заявления о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшемся из-за этого дефиците на рынке зерна — не что иное, как спекуляции. По ее словам, Россия не препятствует украинскому экспорту, а логистические проблемы возникают исключительно по вине самого Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты. Захарова также напомнила об ограничениях на торговлю с Россией, санкциях в отношении отечественных экономоператоров, банков и транспортных компаний, закрытии портов для российских судов и отказ в страховании грузов, что спровоцировало дестабилизацию и привело к росту цен на продукты питания в мире.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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