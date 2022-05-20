В МИД России рассказали, когда возобновится экспорт зерна c Украины

«Если «внешние кукловоды» смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона , Южного и др. возобновится в кратчайшие сроки», — подчеркнули в ведомстве.

«С 24 февраля с.г. по линии ВПП поставлено более 6 тыс. тонн российского продовольствия в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Йемен, Судан и на Кубу. По двусторонним каналам – в Судан и на Кубу (по 20 тыс. тонн пшеницы)», — уточнили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения, высказанные исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли, в использовании Россией «голода в качестве оружия». Она подчеркнула, что заявления о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшемся из-за этого дефиците на рынке зерна — не что иное, как спекуляции. По ее словам, Россия не препятствует украинскому экспорту, а логистические проблемы возникают исключительно по вине самого Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты. Захарова также напомнила об ограничениях на торговлю с Россией, санкциях в отношении отечественных экономоператоров, банков и транспортных компаний, закрытии портов для российских судов и отказ в страховании грузов, что спровоцировало дестабилизацию и привело к росту цен на продукты питания в мире.