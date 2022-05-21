Депутат Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять лосиху

Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять лосиху, которую он купил. Документы он передал во Фрунзенский районный суд Саратова, пишет Lenta.ru.
«Обязать административного ответчика принять... надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части указанной выше особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — сообщили в пресс-службе суда.
Депутата Госдумы Валерия Рашкина в конце октября 2021 года в Саратовской области остановили на машине, в которой находилась разделанная туша лося. Сначала парламентарий отрицал причастность к браконьерству, но затем признался, что убил животное. Глава СКР Александр Бастрыкин лично возбудил в отношении коммуниста уголовное дело о незаконной охоте, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, в ответ он обратился в суд.
Также Рашкин обещал купить лосиху и выпустить её в дикую природу для компенсации последствий своей охоты, а затем обещал повышать популяцию этого вида животных. Однако лесофермеры в массовом порядке отказывались продать депутату животное.
В итоге ему удалось купить животное, но в Саратовской области его
не принимают. В конце декабря 2021 года в Лысогорском районе рассмотрели дело Валерия Рашкина и вынесли постановление о лишении депутата водительских прав на срок больше года и взыскании штрафа в 30 тысяч рублей. Рашкину за незаконную охоту суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Прокуратура требовала для Рашкина 3,5 года.