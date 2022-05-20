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1 час назад

Путин нашел ошибку в просьбе Куйвашева о закупке троллейбусов

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин считает правильным, что Свердловская область планирует для улучшения экологической ситуации использовать больше троллейбусов. При этом глава государства указал губернатору региона Евгению Куйвашеву на математическую ошибку в просьбе к федеральному центру о софинансировании этой программы.

Путин нашел ошибку в просьбе Куйвашева о закупке троллейбусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт, это везде так, не только в Свердловской области, поэтому я думаю, что вы правильно совершенно вопрос ставите о приобретении дополнительного количества троллейбусов, это очевидная вещь", - обратился Путин к Куйвашеву во время рабочей встречи в пятницу. "Есть только один вопрос: вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 млрд рублей, пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования, но цифру указываете ту же самую - 3,5 млрд. А где же здесь софинансирование?" - выразил недоумение президент.

"Пожалуйста, проработайте это с правительством", - посоветовал глава государства. Он пообещал направить это обращение в Министерство промышленности и торговли. "С министром поговорю, вы с ним свяжитесь и условия, детали пообсуждайте", - обратился Путин к губернатору.

"Одна из самых острых проблем - это, конечно, вопрос экологии", - подчеркнул президент. Он поручил Куйвашеву "держать это под постоянным контролем, не ослаблять к этому внимание".

Политика,Евгений Куйвашев,Владимир Путин,
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