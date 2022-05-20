Путин нашел ошибку в просьбе Куйвашева о закупке троллейбусов

Президент России Владимир Путин считает правильным, что Свердловская область планирует для улучшения экологической ситуации использовать больше троллейбусов. При этом глава государства указал губернатору региона Евгению Куйвашеву на математическую ошибку в просьбе к федеральному центру о софинансировании этой программы.
"Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт, это везде так, не только в Свердловской области, поэтому я думаю, что вы правильно совершенно вопрос ставите о приобретении дополнительного количества троллейбусов, это очевидная вещь", - обратился Путин к Куйвашеву во время рабочей встречи в пятницу. "Есть только один вопрос: вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 млрд рублей, пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования, но цифру указываете ту же самую - 3,5 млрд. А где же здесь софинансирование?" - выразил недоумение президент.
"Пожалуйста, проработайте это с правительством", - посоветовал глава государства. Он пообещал направить это обращение в Министерство промышленности и торговли. "С министром поговорю, вы с ним свяжитесь и условия, детали пообсуждайте", - обратился Путин к губернатору.
"Одна из самых острых проблем - это, конечно, вопрос экологии", - подчеркнул президент. Он поручил Куйвашеву "держать это под постоянным контролем, не ослаблять к этому внимание".