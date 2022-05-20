Путин нашел ошибку в просьбе Куйвашева о закупке троллейбусов

"Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт, это везде так, не только в Свердловской области, поэтому я думаю, что вы правильно совершенно вопрос ставите о приобретении дополнительного количества троллейбусов, это очевидная вещь", - обратился Путин к Куйвашеву во время рабочей встречи в пятницу. "Есть только один вопрос: вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 млрд рублей, пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования, но цифру указываете ту же самую - 3,5 млрд. А где же здесь софинансирование?" - выразил недоумение президент.