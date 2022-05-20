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21 минуту назад

В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х

Lenta.ru

Даже теоретическое присоединение России к НАТО заставило бы США и их союзников изрядно понервничать. Так на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

В России ответили на слова Блинкена об отказе вступить в НАТО в 90-х
Фото: EPAEPA

Россия является сильным и могущественным государством, с интересами которого должны считаться, подчеркнул депутат. Именно это так беспокоит США, которые нацелены на однополярный мир и собственное господство. Они не хотят иметь на международной арене достойных соперников в лице России, уточнил Белик.

«Но наша страна не будет плясать под чью-то дудку и поддаваться давлению Запада, как это делают другие страны, скованные тисками из-за океана», — резюмировал парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО. Он отметил, что альянс является объединенным оборонительным союзом, члены которого должны быть уверенными, что в случае нападения их обязательно защитят союзники.

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В 1990-х годах, рассказал в своей статье для издания Atlantic экс-президент США Билл Клинтон, он предлагал российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.

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