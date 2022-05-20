В Госдуме предложили казнить сдавшегося в плен командира Волыну

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев считает необходимым применить самое суровое наказание в отношении сдавшегося в плен российским военным командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыны). Как сообщает URA.RU, парламентарий заявил, что следует рассмотреть все варианты - вплоть до смертной казни.

Депутат пояснил, что это будет справедливо, ведь «все преступления были совершены именно там». По его словам, как только во всех российских регионах появятся суды присяжных, можно будет «смертную казнь присуждать и у нас».