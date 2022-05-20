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36 минут назад

В Госдуме предложили казнить сдавшегося в плен командира украинских морпехов Волыну

runews24.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев считает необходимым применить самое суровое наказание в отношении сдавшегося в плен российским военным командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыны). Как сообщает URA.RU, парламентарий заявил, что следует рассмотреть все варианты - вплоть до смертной казни.

В Госдуме предложили казнить сдавшегося в плен командира Волыну
Фото: ТАССТАСС

Коломейцев добавил, что судить украинского командира должны в республиках Донбасса.

«Конечно, "азовцев" надо судить в ДНР и ЛНР», - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что это будет справедливо, ведь «все преступления были совершены именно там». По его словам, как только во всех российских регионах появятся суды присяжных, можно будет «смертную казнь присуждать и у нас».

Политика,Николай Коломейцев,КПРФ,Госдума,
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