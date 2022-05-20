Лавров: «Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились»

Все опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс- конференции с малийским коллегой Абдулаем Диопом, сообщает РИА Новости.

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По словам Лаврова, на встрече с Диопом он подробно напомнил о том, что реально происходило на Украине в течение последних лет. В том числе, о событиях на протяжении последних восьми лет, когда Киев категорически отказывался выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании ситуации на Донбассе.

«Мы еще раз объяснили те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию. В ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что все задачи, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным, будут выполнены. В частности, речь идет о защите мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, а также недопущении создания на Украине прямых угроз безопасности России.