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16 минут назад

Дмитрий Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций

Говорит Москва

По словам зампредседателя Совбеза РФ, они будут действовать десятилетиями.

Дмитрий Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только на свои силы», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев также выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян.

Ранее в ВОЗ заявили о созыве чрезвычайной встречи экспертов из-за вспышки оспы обезьян. Главными темами заседания станут пути передачи заболевания. Речь, в частности, идёт о его распространённости среди геев и бисексуалов, а также о ситуации с вакцинами.

Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.

Политика,Дмитрий Медведев,ВОЗ,Совет безопасности РФ,
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