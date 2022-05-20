Дмитрий Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций

По словам зампредседателя Совбеза РФ, они будут действовать десятилетиями.
«Это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только на свои силы», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев также выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян.
Ранее в ВОЗ заявили о созыве чрезвычайной встречи экспертов из-за вспышки оспы обезьян. Главными темами заседания станут пути передачи заболевания. Речь, в частности, идёт о его распространённости среди геев и бисексуалов, а также о ситуации с вакцинами.
Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.