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1 час назад

Песков не стал комментировать предложение изменить закон о воинской обязанности

ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в отношении думской инициативы снять верхний возрастной предел на заключение первого контракта с ВС РФ.

Пескова спросили о предложении изменить закон о воинской обязанности
Фото: ТАССТАСС

"Не могу ничего сказать, я не знаком с этим законопроектом", - сказал он журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

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Сейчас, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы полагают, что отмена верхнего возрастного предела будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медицинского обеспечения, инженерии, связи.

Политика,Андрей Картаполов,Андрей Красов,Дмитрий Песков,Верховный суд,Госдума,
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