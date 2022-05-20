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30 минут назад

Мединский ответил Подоляку на призыв забыть слово «русские» в Донбассе

Елена Прошина

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратил внимание на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, призвавшего забыть слово «русские» в Донбассе и Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мединский ответил Подоляку на призыв забыть слово «русские» в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«Обращаю внимание: это говорит не просто главный официальный спикер Киева и "всея Украины" (в России даже нет аналогов его функции со "сверхполномочиями" по информполитике), но и назначенный указом Зеленского член "группы переговорщиков" по подготовке договора об урегулировании ситуации на Украине. Без комментариев», – написал Мединский.

Ранее Подоляк заявил, что для него принципиально, чтобы украинские войска освободили «максимально жестко» Херсонскую и Запорожскую области.

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«Нам нужна акватория Азовского моря. Однозначно! Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», - сказал Подоляк.

Напомним, ранее Мединский заявил, что политика украинских властей противоречит подлинным национальным интересам собственной страны, так как они сами признают, что у них есть внешние центры принятия решений. Он также подчеркнул, нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,
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