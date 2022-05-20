Мединский ответил Подоляку на призыв забыть слово «русские» в Донбассе

«Обращаю внимание: это говорит не просто главный официальный спикер Киева и "всея Украины" (в России даже нет аналогов его функции со "сверхполномочиями" по информполитике), но и назначенный указом Зеленского член "группы переговорщиков" по подготовке договора об урегулировании ситуации на Украине. Без комментариев», – написал Мединский.