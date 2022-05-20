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17 минут назад

Песков оценил идею сменить адрес у посольства США

Елена Прошина

Назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса - хорошая идея, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков оценил идею сменить адрес у посольства США
Фото: ТАССТАСС

Ранее депутаты Московской городской думы направили предложение о смене названия площади около здания правительства США в правительство Москвы.

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», - сказал Песков.

Напомним, территория, которую предложено назвать в честь защитников Донбасса, расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе Москвы. Это автоматически приведет к смене адреса американского посольства - его здания будут располагаться на площади Защитников Донбасса.

Политика,Дмитрий Песков,Мосгордума,Правительство Москвы,
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