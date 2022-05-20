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12 минут назад

Раскрыта дата встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Алиса Селезнёва

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в Сочи 23 мая. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Раскрыта дата встречи Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, это будет двусторонний контакт, о котором главы России и Белоруссии договорились в Москве 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ.

Ранее президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Они касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. При этом Лукашенко отмечал, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи.

13 апреля после совместного визита с российским лидером Владимиром Путиным на космодром Восточный Александр Лукашенко пообещал показать всему миру «кузькину мать».

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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