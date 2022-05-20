Раскрыта дата встречи Путина и Лукашенко

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«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, это будет двусторонний контакт, о котором главы России и Белоруссии договорились в Москве 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ.

Ранее президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Они касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. При этом Лукашенко отмечал, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи.