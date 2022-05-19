Стало известно о принятом Путиным решении по ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне Российского общества "Знание", который называется "Новые горизонты".
Жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу, у них будет такая возможность, отметил он.
Исторические территории Донбасса будут полностью освобождены, считает Кириенко.