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15 минут назад

Кириенко считает, что исторические территории Донбасса будут полностью освобождены

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Стало известно о принятом Путиным решении по ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне Российского общества "Знание", который называется "Новые горизонты".

Жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу, у них будет такая возможность, отметил он.

В ДНР назвали число вышедших украинских бойцов с «Азовстали»

Исторические территории Донбасса будут полностью освобождены, считает Кириенко.

Политика,Сергей Кириенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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