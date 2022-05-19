«Прямое воровство»: Кремль о планах передать замороженные активы РФ Украине

Россия примет ответные меры в случае изъятия на Западе активов ЦБ РФ в пользу Украины, так как подобный шаг был бы прямым воровством российских средств. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Это будет фактически прямое воровство", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа", который будет продумываться.

Отвечая на вопрос, сообщали ли представители Запада Москве о таких планах, Песков подчеркнул, что российской стороне "никто не говорил" ничего на этот счет.

После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, были заморожены российские золотовалютные резервы в этих странах.

Странам Евросоюза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь восстановить Украину после военной операции. С таким предложением в интервью Financial Times выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это не станет беспрецедентным шагом, потому что США ранее выделили $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Дипломат указал, что было бы логично рассмотреть аналогичную меру и с замороженными резервами России.

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Кто-то должен мне объяснить, почему это (изъятие резервов. — NEWS.ru) хорошо для афганских денег и плохо для российских денег, — сказал Боррель.

Дипломат полагает, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов для Евросоюза.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

Страны Евросоюза (ЕС) работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.

При этом политик подчеркнул, работа в данном ключе продолжается, однако конкретных предложений на данный момент нет.

О том, что европейские политики изучают вероятность использования оказавшегося под санкциями имущества россиян, СМИ сообщали еще в марте. Речь шла об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

Целый ряд стран взял в моду линию на воровство чужих активов, но Россия будет бороться с этим и отстаивать свою собственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какая тут может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств – линии на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле реагируют на такие действия, сообщает ТАСС.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил в интервью газете El Mundo, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Он отметил, что такая идея обсуждается в рамках G7 и ЕС, что же касается активов частного сектора, то в этом случае следует исходить из норм закона.

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Я политически открыт для идеи ареста активов российского Центрального банка за рубежом, — заявил Линднер.

Глава немецкого Минфина также выступил за «очищеные счета» в Европе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ столкнулась с трудностями в передаче Украине замороженных средств России с юридической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, такое решение должно соответствовать немецким законам.

«Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения... совсем не прост», — сказала министр, добавив, что для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.

Международный валютный фонд (МВФ) не считает возможным в ближайшее время озвучить свою позицию в отношении идеи о конфискации золотовалютных резервов России. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times.

По ее словам, специалисты обсуждают любую стратегию действий, которая может иметь последствия для всей международной монетарной системы. Этот вопрос также будет внимательно изучен. Гопинат добавила, что пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров раскритиковал и действия Запада по заморозке денег Центрального банка Афганистана, на которые ссылался Боррель. Глава МИД РФ не согласился с тем, что средства страны хотят потратить не на нужды граждан, пострадавших от стран НАТО, а на другие цели.

Также Сергей Лавров указал на то, что Евросоюз в вопросах внешней политики опирается только на линию Вашингтона. Он предположил, что должность главного дипломата в объединении могли бы даже ликвидировать из-за солидарности с навязанными США подходами.

Страны Запада ведут себя по-пиратски в отношении чужих материальных активов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Грабительскими действиями они окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых и договороспособных партнёров, отметил министр.

Никто не застрахован от экспроприации, от государственного пиратства. Поэтому не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков, — сказал Лавров.

Он также отметил, что Евросоюз сегодня окончательно утрачивает признаки самостоятельности. Сообщество послушно встраивается в англосаксонские планы по утверждению однополярного миропорядка и в угоду Вашингтону жертвует качеством жизни и интересами европейцев. Лавров добавил, что США с «младшими товарищами» особенно не церемонятся.

Возможная конфискация российских активов за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

Как пишет издание, решение заморозить российские активы уже вызвало обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. В этой связи их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона. "По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за [последние] десятилетия", - сказал приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе направил Конгрессу США предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Однако ряд экспертов считают, что, даже если Конгресс примет новое законодательство, оно может быть признано неконституционным в будущих судебных делах.

В Белом доме пояснили, что "предложение направлено на то, чтобы "упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину". Речь идет о "новом упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями".

Законы США не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине. Об этом заявила глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен в ходе министерской встречи G7.

«Это что-то, не разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», - передает РИА Новости.

Кроме того, Йеллен добавила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. По мнению главы американского ведомства, даже наступление технического дефолта для РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в связи с ограничениями уже отрезана от мирового рынка капитала.

Власти Украины арестовали активы российского бизнесмена, сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой. По её словам, речь идёт о ценных бумагах кипрских компаний на сумму $420 млн. Они хранились в Альфа-банке Украина. Ранее в республике сообщали об аресте более $15,5 млн на счетах Фридмана в одном из местных банков.

В этот раз, по словам Венедиктовой, под арест попали «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах» в украинском Альфа-банке.

В конце апреля генпрокурор рассказывала об аресте активов Фридмана на сумму более $15,5 млн. Эти деньги он хранил в одном из крупных банков, в каком именно, не уточнялось.

Как утверждает Генпрокуратура Украины, Фридман и другие бизнесмены использовали этот банк, чтобы легализовать активы кипрских компаний на общую сумму около $33 млн. Часть средств удалось вывести за границу, а другую арестовали по решению госорганов.

Михаил Фридман в числе первых попал под санкции, которые Запад начал вводить против России в конце февраля из-за военной операции на Украине. Из-за этого в марте он вместе с Петром Авеном вышел из совета директоров основанного им Альфа-банка.

Фридман, который сейчас живёт в Лондоне, рассказывал, что из-за блокировки счетов он должен просить у британского правительства разрешение на трату денег. Ежемесячно ему позволено расходовать не более $3300, поэтому ему стало не по карману даже оплатить работу уборщицы.

Активы России и Белоруссии общей стоимостью более $1 млрд арестованы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. По его словам, данные активы не должны работать на Москву и Минск.

Они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству, — заявил Мельник.

Он уточнил, что речь идёт о 100% прав и активов горно-обогатительного комбината, добывающего титаносодержащее сырьё, почти 18 тыс. железнодорожных вагонов и спецтехнике, а также имуществе одного из финансовых учреждений.